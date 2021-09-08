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كامافينجا: 3 نجوم جعلوني أعشق ريال مدريد.. ولم أتِ هنا من أجل المال

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كامافينجا: 3 نجوم جعلوني أعشق ريال مدريد.. ولم أتِ هنا من أجل المال كامافينجا: 3 نجوم جعلوني أعشق ريال مدريد.. ولم أتِ هنا من أجل المال

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قدم نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء، نجمه الشاب الجديد الفرنسي إدواردو كامافينجا، الذي نجح في الحصول على توقيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري من فريق رين الفرنسي، مقابل 31 مليون يورو.

وفي بداية المؤتمر الصحفي لتقديمه في المدينة الرياضية لريال مدريد فالديبياس، أكد إدواردو كامافينجا، أن الانضمام لريال مدريد كان حلماً كبيراً له منذ الصغر، وأن المال ليس له قيمة كبيرة في حياته ولا ينظر له، ولم يفكر في الإغراءات المالية الآخرى من بعض الأندية حينما اتصل به ريال مدريد.

وكشف إدواردو كامافينجا، عن أن هناك ثلاثة لاعبين على مدار تاريخ ريال مدريد جعلوه يعشق هذا النادي ويتمنى اللعب له وهم البرتغالي لويس فيجو ومواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان.

وكان زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، هو أول من فتح قنوات اتصال مع إدواردو كامافينجا، وطالب إدارة النادي الملكي بحسم التوقيع معه.

المصرى اليوم

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