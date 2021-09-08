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نشرت نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صور جديدة تجمعها مع خطيبها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وظهر خطيبها في الصور وهو يتقدم بطلب عرض الزواج عليها، في ساحة مفتوحة بإحدى الحدائق في لندن.

وعلقت نور عمرو دياب، جملة قصيرة على الصور، قائلة: «أحبك حب حياتي فاجئني بهذه الطريقة، وقولت له موافقة»، ليرد عليها كيران تعليقًا على الصور التي شاركتها: «حبيبي، أنا أحبك أيضًا، أنت حياتي، حياتي الوحيدة، لهبي التوأم، بلدي إلى الأبد بعد، لا أطيق الانتظار لأقضي بقية حياتي معك، وأكبر في السن، وصنع الذكريات وأعيش الحياة على أكمل وجه، تجعلني أريد أن أكون رجلاً أفضل، أريدك أن تكون أنت دائمًا، تكون صادقًا مع نفسك، سأدعمك دائمًا، معًا حتى النهاية».

كانت نور عمرو دياب كشفت خلال الفترة الماضية لأول مرة عن خطوبتها من خلال بث مباشر عبر «انستجرام»، حيث أعربت عن سعادتها لتجهيز الانتقال للعيش بجنوب لندن بصحبة خطيبها.

وقالت نور عمرو دياب عبر إنستجرام: «استعد خلال الفترة المقبلة للانتقال إلى جنوب لندن للعيش بصحبة خطيبي»، مؤكدًا أنها سوف تكشف عن خاتم خطوبتها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة، بسبب فقدانها بعض الوزن، موضحة أنها سوف تكشف عن الخاتم من خلال صفحتها بموقع «إنستجرام» بعد تعديلات به.

واحتفلت نور عمرو دياب خلال الأيام الماضية بعيد ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

كانت قد نشرت نور صورة لـ«شيرين» وعلقت عليها قائلة: «عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة + كل ما هو جيد، أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية».