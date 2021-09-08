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مستخدما «عصا خشبية».. تفاصيل سقوط صاحب مركز شهير لعلاج الغضروف وخشونة الركبة

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مستخدما «عصا خشبية».. تفاصيل سقوط صاحب مركز شهير لعلاج الغضروف وخشونة الركبة مستخدما «عصا خشبية».. تفاصيل سقوط صاحب مركز شهير لعلاج الغضروف وخشونة الركبة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (المالك والمدير المسؤول عن أحد المراكز لعلاج الغضروف القطنى والعنقى وخشونة الركبة بدون جراحة، له معلومات جنائية«- الكائن بدائرة قسم شرطة إمبابة في الجيزة) لقيامه بإدارة (المركز»دون ترخيص«) لعلاج أمراض العظام بدون جراحة فضلاً عن إنشائه صفحة على موقع التواصل الإجتماعى للترويج عن نشاطه في مجال ممارسة مهنة الطب ووصفه أدوية طبية دون تصريح من الجهات المختصة وإيهام المترددين على المركز من المرضى بالعلاج بدون جراحة مدخلاً بذلك الغش والتدليس على أصحاب الأمراض المزمنة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمركز، وعثر على 27 عبوة زجاجية بدون بيانات أو مستندات «مجهولة المصدر» تستخدم في علاج أمراض العظام «دون تصريح» حوالى2000 كارت دعائى وروشتات علاجية وملصقات وأكلاشيهات، وكذا سيارة دون ترخيص و«عصا خشبية» يستخدمها في علاج المرضى

المصرى اليوم

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