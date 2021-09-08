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"الركن السويسري" للساعات يطلق حملة تخفيضات كُبرى تصل لـ50%

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"الركن السويسري" للساعات يطلق حملة تخفيضات كُبرى تصل لـ50% "الركن السويسري" للساعات يطلق حملة تخفيضات كُبرى تصل لـ50%
في إطار حرصه على مشاركة عملائه الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 91

أطلق "الركن السويسري" للساعات، حملة تخفيضاتها الكُبرى؛ حرصًا منه على مشاركة عملائه، أفراحهم والاحتفال معهم في جميع المناسبات.

ويسعى "الركن السويسري" للساعات لمشاركة عملائه الكرام احتفالهم بذكرى اليوم الوطني للمملكة 91؛ حيث تشمل هذه الحملة فروعه كافة البالغ عددها 180 فرعًا، والمنتشرة بمختلف مناطق المملكة.

وتتضمن عروض "الركن السويسري"، التي تحمل شعار #كلها_لك، تخفيض عدد من أصنافه لتصبح بسعر 191 ريالًا و291، بالإضافة إلى خصم بنسبة 50% وعليها 191 ريالًا، بجانب عرض آخر 40% وعليه 91 ريالًا، إضافة إلى عروض مميزة بمناسبة اليوم الوطني.

وتسري حملة العروض الكُبرى اعتبارًا من يوم 08/ 09/ 2021 وحتى 13/ 10/ 2021، وذلك بجميع فروع "الركن السويسري والمتجر الإلكتروني".

وتستهدف هذه الحملة تلبية طموحات العملاء الكرام؛ حيث ظل "الركن السويسري" يحرص على التواصل مع عملائه باستمرار، وتقديم كل ما هو جديد؛ لتقوية أواصر علاقاته معهم نحو آفاق أرحب وأوسع.

ويسرّ "الركن السويسري" استقبال مرئيات وآراء عملائه الكرام بمختلف شرائحهم، حول ما يتم تقديمه من عروض، وذلك عبر قنوات التواصل:

المتجر الإلكتروني:

https://swisscorner.co/

سناب شات:

https://www.snapchat.com/add/swiss_corner

انستغرام:

https://www.instagram.com/swisscorner_co/?igshid=16128vlwnrvsh

تويتر:

https://twitter.com/swisscorner_co?s=21

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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