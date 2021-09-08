الأول خارج القاهرة.. رئيس غرفة صناعات مواد البناء: فتح فرع للغرفة بأسوان

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أعلن أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء بإتحاد الصناعات، عن فتح فرع للغرفة بأسوان ليكون أول فرع خارج القاهرة، كما أنه سيتم عقد مؤتمر موسع للمستثمرين بأسوان ستنظمة الغرفة، على أن يتم عقده بشكل سنوي لدفع عجلة الإستثمار لإستغلال الثروات التعدينية التي تتفرد بها أسوان والتي تؤهلها لقيادة الإقتصاد المصرى لتوطين صناعات التعدين والخامات المحجرية، ولاسيما مع توافر 700 مليون طن إحتياطى من أجود أنواع الجرانيت، بجانب 260 مليون طن من الرخام.

ولفت خلال مؤتمر توطين صناعة الرخام والجرانيت بأسوان، إلى أن وجود 32 مصنع بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، مع قرب إفتتاح أكبر مجمع لمصانع الجرانيت والرخام بمنطقة الشلال والذى قام بإنشاؤه الشركة المصرية للتعدين التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة إستثمارية حوالى 700 مليون جينه ليوفر حوالى 500 فرصة عمل من الشباب الأسوانى يؤكد على أن الدولة المصرية تسير في الإتجاه الصحيح للإستثمار الجيد لهذه الثروات الطبيعية .