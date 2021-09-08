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محافظ الغربية يفتتح مسجد بمركز زفتى عقب تجديده بتكلفة 3 مليون جنيه

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محافظ الغربية يفتتح مسجد بمركز زفتى عقب تجديده بتكلفة 3 مليون جنيه محافظ الغربية يفتتح مسجد بمركز زفتى عقب تجديده بتكلفة 3 مليون جنيه

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، بافتتاح مسجد الإحسان بقرية سندبسط مركز زفتى، بحضور النائب أحمد يحي عضو مجلس النواب، والنائب صقر عبدالفتاح عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، والشيخ سيد عبدالمجيد مدير مديرية الأوقاف بالغربية.

وأشار محافظ الغربية إلى حرص الدولة على تشييد وتطوير دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في مختلف مراكز المحافظة، موجهاً مدير مديرية الأوقاف بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء إقامة الصلوات والعبادات في كافة المساجد.

وأشار مدير مديرية الأوقاف أنه تم إحلال وتجديد المسجد بشكل كلي على مساحة ٤٥٠ متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها ٣ مليون جنيه من خلال الجهود الذاتية لأهالي القرية وتحت إشراف وزارة الأوقاف.

المصرى اليوم

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