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وزير الأوقاف يلتقى وكيل أمين عام الأمم المتحدة ورئيس البرلمان العربى خلال زيارته فيينا..صور

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وزير الأوقاف يلتقى وكيل أمين عام الأمم المتحدة ورئيس البرلمان العربى خلال زيارته فيينا..صور وزير الأوقاف يلتقى وكيل أمين عام الأمم المتحدة ورئيس البرلمان العربى خلال زيارته فيينا..صور

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التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، الدكتورة، غادة والي ،وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بحضور السفير محمد الملا ،سفير بفيينا ومندوب مصر الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ووزارة الأوقاف المصرية في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، على هامش مشاركة وزير الأوقاف في القمة العالمية لمكافحة الإرهاب التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة.

كما التقى وزير الأوقاف كلًّا عادل العسومي ،رئيس البرلمان العربي، وبعض أعضاء البرلمان العربي ، السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك بين كل من البرلمان العربي والبرلمان الدولي ووزارة الأوقاف المصرية.

والتقى وزير الأوقاف ، رئيس الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية بحضور كل من السفير محمد الملا سفير مصر بفيينا، النائب كريم درويش ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، وخلال اللقاء شرح وزير الأوقاف الدور المصرى فى مواجهة الإرهاب و تجربة الأوقاف المصرية في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وأهدى رئيس الجمعية البرلمانية الأورو متوسطية وسكرتير عام الجمعية جانبًا من إصدارات الأوقاف المترجمة، وهو ما كان محل إشادة كبير من رئيس الجمعية وسكرتيرها العام، وطالبوا بالتوسع في ترجمة هذه الإصدارات، وتوسيع أطر التعاون بين الجمعية والأوقاف المصرية.

من جانب آخر، وخلال دعوة عشاء عمل أمس الثلاثاء، بمنزل السفير الكويتي من خلال دعوة رسمية وُجِّهت لوزير الأوقاف عبر سفارتنا بفيينا، التقى وزيرُ الأوقاف بان كي مون ،الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وهاينز فيشر ،رئيس النمسا السابق، و مرزوق الغانم ، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وعددًا من السفراء والشخصيات العامة بدولة النمسا.

وخلال اللقاء تم إهداء كل من بان كي مون نسخة من إصدارات الأوقاف المصرية باللغة الإنجليزية، وقد أشاد بالرئيس عبد الفتاح وجهوده في استقرار المنطقة، كما تم إهداء نسخة من إصدارات الأوقاف المصرية المترجمة إلى اللغة الألمانية لرئيس النمسا السابق، ونسخة من إصداراتها باللغة العربية للمرزوق الغانم ،رئيس مجلس الأمة الكويتي ، وقد أبدى إعجابه الشديد بهذا الفكر التجديدي، كما تم إهداء بعض إصدارات الأوقاف لكل من السفير الكويتي والسفيرة الأردنية بفيينا.

وزير الأوقاف يلتقى وكيل أمين عام الأمم المتحدة ورئيس البرلمان العربى فى فيينا
وزير الأوقاف يلتقى وكيل أمين عام الأمم المتحدة ورئيس البرلمان العربى فى فيينا
وزير الأوقاف يلتقى وكيل أمين عام الأمم المتحدة ورئيس البرلمان العربى فى فيينا
وزير الأوقاف يلتقى وكيل أمين عام الأمم المتحدة ورئيس البرلمان العربى فى فيينا

المصرى اليوم

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