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اتحاد الكرة يفاضل بين وائل جمعة وإيهاب لهيطة لتولي منصب مدير

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اتحاد الكرة يفاضل بين وائل جمعة وإيهاب لهيطة لتولي منصب مدير المنتخب اتحاد الكرة يفاضل بين وائل جمعة وإيهاب لهيطة لتولي منصب مدير

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يفاضل اتحاد الكرة بين الثنائى وائل جمعة نجم الأهلي السابق، وإيهاب لهيطة مدير الفراعنة السابق، لتولى منصب مدير الوطنى بعد الاستقرار على التعاقد مع جهاز فنى جديد بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش ومعه ضياء السيد ومحمد شوقى وعصام الحضرى فضلا عن مساعدين من البرتغالي.

ومن المقرر أن يصل الجهاز المعاون لكيروش إلى القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نفسه نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

وقرر ااتحاد الكرة توجيه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، بسبب سوء أداء الفراعنة والتعادل الأخير مع الجابون بنتيجة 1-1 في تصفيات 2022.

ويحتل منتخب المركز الثاني برصيد 4 نقاط في المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يقود كيروش منتخب مصر في لقائي ليبيا المقررين يومي 9 و12 أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المونديالية.

المصرى اليوم

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