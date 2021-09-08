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«استادات» تدعم الوطني وجهازه الفني الجديد

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«استادات» تدعم المنتخب الوطني وجهازه الفني الجديد «استادات» تدعم الوطني وجهازه الفني الجديد

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تؤكد استادات الوطنية للإستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية، دعمها الكامل لمنتخب الأول لكرة القدم وجهازه الفني الجديد الذي تم اعلانه اليوم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش.

وتدعو استادات الوطنية الجماهير المصرية على اختلاف انتماءاتها للوقوف خلف الوطني الأول لكرة القدم، في المرحلة المقبلة التي تشهد تحديات كبيرة يأتى في مقدمتها، التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة 2022، ونهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون في يناير 2022، لاستعادة أمجاد الفراعنة ورفع اسم خفاقا في المحافل الرياضية والكروية لاسيما وأن منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة أمم أفريقيا برصيد ٧ مرات، كما أن مصر من الدولة المؤسسة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وأول بلد أفريقى وعربي ينضم للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتشدد استادات الوطنية على أنها إذ تعلن دعمها للمنتخب الوطني لكرة القدم بجهازه الجديد، فانها تضع كل امكاناتها لخدمة المنتخب المصري لتحقيق أحلام وطموحات الجماهير التي تعتبر المحرك الأساسي والعمود الفقري للرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، ولعودة منتخب مصر لمنصات التتويج .

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربًا عامًا

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

المصرى اليوم

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