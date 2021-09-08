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تفاصيل عقد جالطة سراي لضم محمد النني من آرسنال

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تفاصيل عقد جالطة سراي لضم محمد النني من آرسنال تفاصيل عقد جالطة سراي لضم محمد النني من آرسنال

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يرغب نادي جالطة سراي التركي، في الحصول على توقيع نجم خط وسط آرسنال الإنجليزي ومنتخب الأوا لكرة القدم محمد النني.

ويملك جالطة سراي تجربة مميزة مع اللاعبين المصريين، ويلعب له حالياً مهاجم الوطني مصطفى محمد.

ويغلق باب الانتقالات الصيفية في تركيا خلال 48 ساعة، ويرغب النادي في تدعيم خط وسطه بلاعب مميز، بعدما دخل في الفترة الماضية في مفاوضات جادة مع الأهلي المصري لضم اللاعب المالي أليو ديانج.

وأوضحت تقارير صحفية تركية إن مسؤولي جالطة سراي تحدثوا مع إدارة آرسنال لضم محمد النني مجاناً، مع تكفل نادي جالطة سراي براتب اللاعب وكافة مستحقاته.

وكشفت تقارير صحفية عن موافقة محمد النني على عرض جالطة سراي، كما كشفت عن تفاصيل العقد المقدم للاعب حيث سيحصل على عقد مدته 4 سنوات، مقابل 2 مليون و250 ألف يورو، إلى جانب مكافأة قدرها 250 ألف يورو على كل 10 مباريات يخوضها النني مع جالطة سراي.

المصرى اليوم

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