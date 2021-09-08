تعرف على العرض الأخير لجالاتا سراى للتعاقد مع ديانج لاعب الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم نادى جالاتا سراى التركى العرض الأخير للنادى الأهلي للتعاقد مع أليو ديانج لاعب وسط الأهلي قبل غلق باب الإنتقالات في تركيا.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء فان ديانج يضغط على إدارة الأهلى للموافقة على رحيلة للنادى التركي رافضا فكرة الإنتظار حتى الميركاتو الشتوى المقبل لتخوفه من ضياع الفرصة خاصة بعدما كشفت تقارير صحفية تركية أن جالاتا سراي متمسك بالحصول على خدمات ديانج لاعب وسط النادي الأهلي قبل غلق باب القيد في تركيا في منتصف ليلة غد الأربعاء.

ونشر موقع «YENIAKIT» التركي أن: «جالاتا سراي وصل إلى المراحل النهائية في أنتقال آليو ديانج الذي يسعى للتعاقد معه بسبب إصرار المدير الفني فاتح تيريم وذلك بداعى أن اللاعب سيزيد المقاومة الدفاعية في خط الوسط، وبالتالي يقلل من عبء المدافعين ويقضي على المشاكل التي يعاني منها الفريق في الخروج بالكرة إلى حد كبير، بالإضافة إلى إن إدارة جالاتا سراي لديها اعتقاد بأن ديانج لديه مستقبل مشرق وأنه من الممكن إعادة بيعه مرة آخرى بمبلغ أعلى بكثير في المستقبل».

وكشف موقع «YENIAKIT»التركى أن إدارة جالاتا سراي قدمت حلين لضم ديانج، الأول على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 8 ملايين يورو، والثانى على سبيل البيع النهائى مقابل 6 ملايين دولار، وينتظر رد الأهلي على العرض المُقدم، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية.