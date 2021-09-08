أخبار عاجلة

وزارة الداخلية الإماراتية تنبه لإجراء تمرين استراتيجي -
«أهلي ٢٠٠٧» يفوز على السكة الحديد ٣-٢ وديًّا -
لجنة الزمالك تتحرك لتمديد عقد مصطفى فتحي -
بولندا تتصدر مسابقة السباحة فى نهائي ناشئات تحت 17 عام في بطولة العالم للخماسي الحديث -
اتجاه فى الزمالك لبيع بن شرقي حال فشل جلسة التجديد -
أسامة نبيه يجتمع بـ«الجزيري والمثلوثي» -
بث مباشر ريال مدريد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا -
بث مباشر الآن .. ميسي ونيمار يقودان باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج في دوري الأبطال -
محمد بن سلمان يتلقى رسالتين خطيتين من مسؤولين كويتيين -
تشكيل ليفربول وميلان المتوقع الآن لمباراة دوري أبطال أوروبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"رموز الثنايا" تذهب لـ4 شعارات خليجية.. في سادس أيام نهائي مهرجان ولي العهد للهجن 3

Print

ذهبت رموز الثنايا الأربعة التي أقيمت منافساتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، إلى 4 شعارات خليجية، حيث تناوبت الهجن القطرية والسعودية والعمانية والإماراتية، على حسم الانتصار في أشواط الرموز الأربعة التي خصصت لفئة الثنايا "بكار وقعدان"، وبمسافة 6 كيلومترات لكل شوط.

وشهد شوطا الرموز الأول والثاني منافسة ضارية وشرسة بين شعاري هجن الشحانية وهجن الأمير تركي بن محمد بن فهد، حيث حسمت هجن الشحانية الشوط الأول لمصلحتها عبر البكرة "الضعاين"، فيما حسمت هجن شعار الأمير تركي، الشوط الثاني لمصلحتها عبر القعود "سنجار"، وبفارق أجزاء من الثانية عن القعود "الكايد" لهجن الشحانية الذي حل في المركز الثاني.

وتكررت معركة فارق أجزاء الثانية في حسم نتيجة شوط الرموز الثالث، بعد أن حققت البكرة "بشاير" لعلي بن جميل الوهيبي، أول الرموز للهجن العمانية، وبفارق أجزاء من الثانية عن البكرتين "الشهامة" و"شديدة"، اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث.

وفي الشوط الرابع من أشواط الرموز، نجح القعود "نسناس" لمالكه أحمد بن مطر الخيلي في تحقيق أول الرموز للهجن الإماراتية، بعد أن حسم نتيجة الشوط لمصلحته، ووصل إلى خط النهاية أولًا، وبفارق عدة أمتار عن القعود "الهلالي"، الذي حل في المركز الثاني.

وشهدت منافسات اليوم الأربعاء إقامة 28 شوطًا مخصصة لفئة الثنايا "بكار وقعدان" على فترتين، صباحية بـ 16 شوطًا، وبمشاركة 415 مطية، ومسائية بـ 12 شوطًا، وبمشاركة 246 مطية، فيما تمتد مسافة كل شوط لـ 6 كيلومترات.

وفي أبرز نتائج أشواط الفترة الصباحية، عزز مالك الهجن عاطف بن عطية القرشي، حظوظه في صدارة ترتيب نقاط جائزة سيف ولي العهد للنقاط، بعد فوز البكرة "مزاحة" في الشوط الخامس عشر، فيما حققت البكرة "إنتاج" لمالكها إبراهيم عواد بن شامان، أفضل توقيت في أشواط الفترة الصباحية، بعد أن أكملت مسافة الشوط الأول في 9 دقائق و23 ثانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي"

الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي"

تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري

تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة

ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء

ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء