أخبار عاجلة

انتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري اللبناني -
الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي" -
تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري -
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة -
ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء -
"فلكية جدة": الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
متخصص: 9 نصائح مهمة لتجنب آلام الرقبة مع ضرورة الاعتدال والاستراحة كل 15 دقيقة -
مباراة ليفربول مباشرة الآن .. ميلان وليفربول اليوم -
مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن .. ليفربول وميلان مباشر -
بيراميدز والاتحاد وفيوتشر يتنافسون علي ضم لاعب الوحدة الاماراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

طيران الاتحاد: ارتفاع كبير بإشغال المقاعد لكن نتوقع أداء فاترا لبعض الوقت

Print

وأضاف توني دوجلاس في مقابلة عبر الإنترنت مع "كابا" لاستشارات الطيران، إن شركة الطيران المملوكة لحكومة أبو ظبي، شغلت ما يزيد قليلا عن 40% من مقاعدها في يوليو، مقابل 24.9% فقط على مدار الأشهر الستة الأولى من العام.

© REUTERS / NEIL HALL

ومع ذلك، حذر الرئيس التنفيذي للاتحاد من أنه من المرجح أن "تظل سفريات الشركات فاترة بشدة لبعض الوقت"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

عانت شركات الطيران حول العالم منذ تفشي "سارس كوف 2" وتحوله إلى جائحة، حيث أغلقت الحكومات منافذها ومنعت التنقل ما أدى إلى ضعف شديد في أعمال هذه الشركات.

في شهر مارس/ آذار الماضي، الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" من أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا، أجبرت الحكومات على تشديد قيود السفر في جميع أنحاء العالم، ما أضر بتوقعات شركات الطيران لنتائج الأعمال.

وقال بريان بيرس، كبير الاقتصاديين في اتحاد النقل الجوي الدولي: "هذا هو ما أدى إلى الضعف والانخفاض في يناير/كانون الثاني. تواجه شركات الطيران بداية صعبة بالفعل لهذا العام".

وفي حين شرعت دول عديدة في توزيع اللقاحات للتصدي لفيروس كورونا المستجد، أجبر ظهور سلالات أسرع انتشارا من الفيروس في دول مثل بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا حكومات عديدة على حظر السفر غير الضروري.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الصين تفرض تدابير إغلاق مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

الصين تفرض تدابير إغلاق مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

«سياحة الإسكندرية» تتعاقد مع معامل طبية لإجراء تحليل PCR لفيروس كورونا للمسافرين

«سياحة الإسكندرية» تتعاقد مع معامل طبية لإجراء تحليل PCR لفيروس كورونا للمسافرين

ارتفاع كبير في الإصابات.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع كبير في الإصابات.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا