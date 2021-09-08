الجيزة: ضبط 60 «تروسيكل» و7 مركبات توك توك ببولاق الدكرور

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واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها للقضاء على مختلف مظاهر العشوائية وضبط المخالفات تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعدم السماح بوجود أي إشغالات وتعديات على الطريق العام.

ففي حي بولاق الدكرور تم شن عدد من حملات رفع الإشغال وإزالة التعديات والباعة الجائلين بالتعاون مع شرطة المرافق ومديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والتى تمكنت من ضبط 52 تروسيكل باعه جائلين و8 سيارات معروضات و7 مركبات توك توك لإعاقة حركة المارة بالاضافه إلى ضبط ٢١٠ حاله اشغال متنوعه شملت ثلاجات وسماعات دى جى ولافتات واسياخ حديد والواح وعروق خشبية و11 ماكينة خياطة بمصنع غير مرخص ولا يلتزم بإجراءات السلامه ومجموعة من معدات الخياطة وتم تحرير 7 محاضر عدم وجود سجل صناعى و7 محاضر عدم وجود يافطة إعلانات بالاسعار خلال حملات على المنشأت التجارية بمتابعه من عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

كما قام حي العمرانية بشن حملة اشغالات على شوارع ناصر الثوره وابن بطوطة اسفرت عن رفع ٣٠ حاله اشغال للمحال التجارية بمتابعه من محمد نور الدين رئيس حي العمرانية.

وبنطاق حى العجوزة شنت أجهزة الحى حملة مكبرة والتى تمكنت من إزالة عدد من الحواجز الحديدية بشارع محمود بدر والترسانة ووادى النيل ومصادرة عدد من الشيش بمقاهى جزيرة العرب ودمشق والحجاز، وإيقاف أعمال بناء مخالف بمحل تحت التشطيب بشارع سوريا وكلبشة سيارات المعارض المخالفة لقانون إنتظار السيارات بشارع احمد عرابى بمتابعه اللواء ياسر سامي رئيس الحي.

وفي مركز منشأة القناطر تم تنفيذ حمله مسائيه نطاق المركز تم خلالها ضبط مخالفات اشغال الطريق للمقاهي والمحال اسفرت عن رفع ٢٠ حاله أشغال وازاله عدد ٣ فرش لباعه متعدين على الطريق وتحرير ١٥ محضر اشغال طريق وذلك بمتابعة محمد عبدالراضي رئيس المركز.

ومن خلال حملات مماثلة بمركز ومدينة البدرشين بشوارع ( المستشفى، بورسعيد، النيل السعيد، الطريق السريع) تم ضبط عدد ٤٠ حاله إشغال شملت ميزان وترابيزات وإستاندات حديد وترويلي بمتابعه من محمود شنب رئيس المركز.