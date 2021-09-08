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الأهلي يكثف مفاوضاته مع سموحة للتعاقد مع الهاني سليمان

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الأهلي يكثف مفاوضاته مع سموحة للتعاقد مع الهاني سليمان الأهلي يكثف مفاوضاته مع سموحة للتعاقد مع الهاني سليمان

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كثفت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى من مفاوضاتها مع نادى سموحة لإتمام صفقة الهانى سليمان حارس مرمى سموحة خلال فترة الانتقالات الحالية وذلك بناء على رغبة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلي لتدعيم حراس المرمى وخوفا من رحيل محمد الشناوى كابتن الأهلى وحارس المرمى الأساسى، الذي يضغط على الإدارة للموافقة على رحيله لخوض تجربة احتراف خارجية لتأمين مستقبله.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادى أجرى اتصالا هاتفيا بفرج عامر رئيس سموحة للاتفاق على إتمام صفقة الحارس سواء بعمل صفقة تبادلية بين الناديين أو دفع ثمن الصفقة بدون انتقال أي لاعب من الأهلى إلى سموحة، وينتظر أن تشهد الأيام القليلة حسم الصفقة سواء بالانتقال إلى القلعة الحمراء أو تأجيلها حتى يناير المقبل، فيما تجمدت مفاوضات الأهلي مع طلائع الجيش لضم الحارس محمد بسام بسبب مغالاة ناديه في المقابل المادى المطلوب لإتمام الصفقة.

المصرى اليوم

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