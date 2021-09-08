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مواجهة وحيدة جمعت كيروش بمنتخب .. ماذا حدث يومها؟

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مواجهة وحيدة جمعت كيروش بمنتخب مصر.. ماذا حدث يومها؟ مواجهة وحيدة جمعت كيروش بمنتخب .. ماذا حدث يومها؟

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أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الكرة المصرية برئاسة أحمد مجاهد، التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش، لتولي منصب المدير الفني لمنتخب الأول خلفاً لحسام البدري، الذي تم توجيه الشكر له قبل ساعات قليلة ماضية.

كيروش سبق وأن واجه منتخب مصر الأول في مناسبة وحيدة كانت في العاشر من نوفمبر من عام 2001 في مباراة ودية جمعت منتخبي مصر وجنوب أفريقيا، خلال تولي البرتغالي المهمة الفنية لمنتخب «البافانا بافانا».

ونجح يومها كروش في قيادة منتخب جنوب أفريقيا للفوز بهدف نظيف على نظيره المصري الذي كان يقوده وقتها محمود الجوهري.

وتمكن الهداف بارتليت من تسجيل هدف منتخب جنوب أفريقيا الوحيد في تلك المباراة مع الدقيقة 53 من عمرها.

وشهدت المباراة طرد للمهاجم أحمد صلاح حسني، كذلك خروج هاني سعيد في توقيت مبكر من المباراة بسبب الاصابة.

وضمت تشكيلة منتخب مصر في تلك المباراة أمام أبناء كيروش عدد من النجوم أبرزهم محمد بركات وجمال حمزة ونادر السيد ومحمد شوقي وإسلام الشاطر واحمد حسن.

المصرى اليوم

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