★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

احتفل الموقع الرسمى لنادى الزمالك بذكرى فوز الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، بالفوز بلقب كأس مصر على بيراميدز بثلاثية نظيفة، في نهائي البطولة موسم 2018- 2019.

وقال الموقع الرسمي: «يوافق اليوم 8 سبتمبر ذكرى فوز نادي الزمالك بلقب كأس مصر بعد نجاحه في تحقيق فوز عريض على بيراميدز في مباراة النهائي لموسم 2018- 2019».

وحقق أبناء نادي الزمالك الفوز بثلاثية نظيفة سجلها يوسف إبراهيم “أوباما” والمغربي أشرف بن شرقي صاحب الهدفين الثاني والثالث.

ويعد تتويج الزمالك باللقب على حساب نادي بيراميدز هو اللقب 27 في تاريخه ببطولة كأس مصر.

وقدم نجوم الزمالك أداءً رائعًا أمام بيراميدز، حيث جاء الهدف الأول بعد كرة سحرية أرسلها محمود عبدالرازق “شيكابالا” باتقان وتوغل داخل المنطقة ليمررها أرضية عرضية ليوسف أوباما سددها بيسراه في الشباك ليتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ونجح بن شرقي في إضافة الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة بعد كرة عرضية متقنة، قبل أن يختتم نجم الكرة المغربية الثلاثية البيضاء بعد تلقيه كرة عرضية وسددها بقدمه في شباك المنافس.