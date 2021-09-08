أخبار عاجلة

انتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري اللبناني -
الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي" -
تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري -
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة -
ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء -
"فلكية جدة": الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
متخصص: 9 نصائح مهمة لتجنب آلام الرقبة مع ضرورة الاعتدال والاستراحة كل 15 دقيقة -
مباراة ليفربول مباشرة الآن .. ميلان وليفربول اليوم -
مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن .. ليفربول وميلان مباشر -
بيراميدز والاتحاد وفيوتشر يتنافسون علي ضم لاعب الوحدة الاماراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يحتفل بذكرى تتويجه بكأس بثلاثية في شباك بيراميدز

Print
الزمالك يحتفل بذكرى تتويجه بكأس مصر بثلاثية في شباك بيراميدز يحتفل بذكرى تتويجه بكأس بثلاثية في شباك بيراميدز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

احتفل الموقع الرسمى لنادى بذكرى فوز الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، بالفوز بلقب كأس على بيراميدز بثلاثية نظيفة، في نهائي البطولة موسم 2018- 2019.

وقال الموقع الرسمي: «يوافق اليوم 8 سبتمبر ذكرى فوز نادي الزمالك بلقب كأس مصر بعد نجاحه في تحقيق فوز عريض على بيراميدز في مباراة النهائي لموسم 2018- 2019».

وحقق أبناء نادي الزمالك الفوز بثلاثية نظيفة سجلها يوسف إبراهيم “أوباما” والمغربي أشرف بن شرقي صاحب الهدفين الثاني والثالث.

ويعد تتويج الزمالك باللقب على حساب نادي بيراميدز هو اللقب 27 في تاريخه ببطولة كأس مصر.

وقدم نجوم الزمالك أداءً رائعًا أمام بيراميدز، حيث جاء الهدف الأول بعد كرة سحرية أرسلها محمود عبدالرازق “شيكابالا” باتقان وتوغل داخل المنطقة ليمررها أرضية عرضية ليوسف أوباما سددها بيسراه في الشباك ليتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ونجح بن شرقي في إضافة الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة بعد كرة عرضية متقنة، قبل أن يختتم نجم الكرة المغربية الثلاثية البيضاء بعد تلقيه كرة عرضية وسددها بقدمه في شباك المنافس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتألق فتحى وحامد وأوباما وعبد الشافي

مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتألق فتحى وحامد وأوباما وعبد الشافي

مران الزمالك.. كارتيرون يرحب بالثنائي التونسي

مران الزمالك.. كارتيرون يرحب بالثنائي التونسي

مران الزمالك.. تدريبات خاصة لسداسي الفريق

مران الزمالك.. تدريبات خاصة لسداسي الفريق

تفاصيل تمرد لاعبو الزمالك ورفض خوض المران بسبب المعسكر والمكافآت

تفاصيل تمرد لاعبو الزمالك ورفض خوض المران بسبب المعسكر والمكافآت