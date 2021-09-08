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أم تتخلص من طفليها ..«الأول مات والثاني يصرع الموت» في الجيزة ( تفاصيل صادمة )

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أم تتخلص من طفليها ..«الأول مات والثاني يصرع الموت» في الجيزة ( تفاصيل صادمة ) أم تتخلص من طفليها ..«الأول مات والثاني يصرع الموت» في الجيزة ( تفاصيل صادمة )

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حادثة مأساوية، وقعت في منطقة العمرانية بالجيزة، مساء اليوم الأربعاء، إذ أقدمت ربة منزل لديها إعاقة ذهنية على قتل ابنها الذي لم يكمل عامه الرابع، فيما يصارع توأمه الموت بالمستشفى، بعد إعطاء الأم لهما عقاقير طبية خاصة بعلاجها النفسي عن طريق الخطأ.

نيابة الطالبية والعمرانية، تتولى التحقيق في الحادث، وأمرت باستدعاء الأم المتهمة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة كاملةً، وإعداد تقرير طبي بحالة الطفل الذي يصارع الموت بالمستشفى، وكذا أخيه المتوفى، كما صرحت النيابة بدفن جثمان «الأخير».

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد باستقبال المستشفي طفلين توأم، يعانيا من أعراض تسمم، ولقي أحدهما مصرعه متأثرًا بإصابته والأخر وُضع داخل غرفة الرعاية في حالة حرجة.

وبتوقيع الكشف الطبي تبين وجود شبة جنائية في الواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هاني عجلان، معاون أول مباحث قسم شرطة العمرانية.
وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع الغرب، تبين قيام والدة الطفلين تعاني من مرض نفسي وإعاقة ذهنية بإعطائهما أقراص دوائية من علاجها، مما تسبب في مصرع أحدهما متأثرًا بذلك وإصابة الآخر ويخضع للعلاج داخل غرفة الرعاية الصحية وحالته الصحية غير مستقرة، وتم التحفظ على جثة الطفل المتوفي داخل مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن المقدم إسلام السيد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية،من ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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