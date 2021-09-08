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مشاركة مصرية في فعاليات «أزمير أرت فير» للفنون 2022

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مشاركة مصرية في فعاليات «أزمير أرت فير» للفنون 2022 مشاركة مصرية في فعاليات «أزمير أرت فير» للفنون 2022

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تشارك ضمن فاعليات «أزمير أرت فير» الدولي للفنون، الذي يقام في مدينة أزمير بتركيا في الفترة من 24 إلى 29 يونيو من العام المقبل، حيث تأخذ إبداعات الفنانين المصريين مكانها في هذه الدورة بجانب فنانين من كافة دول العالم.

وسف يتم تنسيق المشاركات المصرية من خلال الفنانة الدكتورة الفنانة سحر درغام، الأستاذة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، بعد أن تم اختيارها مديرا فنيا لـ«أزمير أرت فير» عن مصر.

تقول «درغام»: «يعد أزمير أرت فير للفن الدولي المعاصر بمثابة لقاء فني يتم من خلاله تقديم نماذج من الفن المعاصر حول العالم، وعرض وجهات النظر الفنية الحديثة، إلى جانب استعراض التطورات والممارسات الفنية المعاصرة في مجال الفنون المرئية».

وتشير إلى أن الآرت فير أو (السوق الفني) يعد منصة تجمع بين الفنانين والمهنيين الفنيين من جميع أنحاء العالم، من أجل إنتاج برامج فنية مبتكرة ودعم التنمية الثقافية، عبر العديد من الفعاليات والنشاطات الفنية والثقافية التي تعقد على مدار 6 أيام في أماكن مختلفة، لافتة إلى أن الموعد النهائي للاشتراك في «أزمير أرت فير» ٢٠ أكتوبر المقبل.

يضم الملتقى -الذي يرأسه الفنان دينيس إلهان- مجالات الرسم، النحت، السيراميك، التصوير، الفن الرقمي، فن الفيديو، ومن المنتظر أن يجمع بجوار الفنانين التشكيليين من كل أنحاء العالم جامعي الفن، المتاحف الفنية، مؤسسات ومنظمات التربية الفنية، وشركات المواد الفنية، والجمعيات والمؤسسات الفنية المهتمة بالفن، بما يعكس تنوع وتعدد التوجهات الفنية بالملتقى.

المصرى اليوم

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