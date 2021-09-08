محافظ جنوب سيناء يلتقى نقيب الزراعيين ووفد «أكساد» لبحث مشروع تلقيح الأغنام والماعز

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التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، الدكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين ومدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة (أكساد) بالقاهرة التابع لجامعة الدول العربية، بحضور د. إيناس سمير، نائب المحافظ لبحث المشروعات المشتركة بين «أكساد» ومحافظة جنوب سيناء.

رحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالوفد وقدم الشكر لـ«أكساد» على تنفيذ مشروع التلقيح الاصطناعي للأغنام والماعز بمنطقتى الطور ورأس سدر، ووجه الدعوة لمدير عام «أكساد» لزيارة المحافظة دعمًا للمشروعات المشتركة بين الجانبين.

ووجه «فودة»، بالتوسع في المشروع بباقي مدن المحافظة وكذلك التوسع في عمليات التلقيح الاصطناعي عند المربيين من قبل الفريق المحلى والمتابعة والتقييم والاستمرارية للحيوانات الملقحة والحصول على نتائج ملموسة وكذلك عمليات التسجيل والترقيم والحصر للحيوانات باستخدام الشرائح الإلكترونية مستقبليا.

من جانبه وجه الدكتور سيد خليفة، مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة ونقيب الزراعيين الشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعمه لأنشطة المشروع خاصة إن المشروع ينفذه المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومديرية الطب البيطري ومديرية الزراعة بجنوب سيناء.

وأضاف «خليفة»، أنه تم خلال اللقاء تقديم عرض خطوات عمل المشروع والذي قدمه الدكتور عبدالمنعم الياسين نائب مدير ادارة الثروة الحيوانية لـ«اكساد» واستعرض خلاله نتائج المرحلة الأولى التي تمت في شهر مارس الماضي والتى تم فيها تدريب الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والمربيين بمنطقة طور سيناء بالإضافة إلى باحثين مركز بحوث الصحراء لعدد ٤٠ متدرب نظريا وعمليا وتشكيل فريق من الخبراء يكون مماثل لخبراء اكساد من الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين بجنوب سيناء لاستدامة المشروع.

وأوضح مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة أنه تم توفير كل الأجهزة والمعدات اللازمة وجهاز الكشف عن الحمل وكذلك قشات السائل المنوي للماعز الدمشقي والاغنام العواس ذات الإنتاجية العالية من اللحم والالبان في هذه المرحلة موضحا إنه تم تدريب عدد ١٥ متدربا نظريا وعمليا حول إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي بعد تجهيز الحيوانات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والمربين.

وحضر اللقاء اللواء محمود عيسى مستشار السيد المحافظ للمتابعة والمشروعات وخبراء اكساد د عبدالمنعم الياسين د. محمد موسى، ود. لطفى موسى، ود. إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء مركز بحوث الصحراء، ود. رحاب الجوهري مدير عام الطب البيطري، ود. محمد شطا مدير عام الزراعة بجنوب سيناء.