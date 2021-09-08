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تعرف على سبب حصول على لقاح كورونا

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تعرف على سبب حصول الزمالك على لقاح كورونا تعرف على سبب حصول على لقاح كورونا

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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن حصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري على لقاح من جرعة واحدة فقط.

وشدد رئيس الجهاز الطبي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن خطوة الحصول على اللقاح بسبب ارتباطات الفريق بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجديد.

وأوضح أن الفريق حصل على لقاح معتمد للسفر خاصة وأن الفريق سيكون أمامه ارتباطات بالسفر لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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