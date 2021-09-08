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شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، في المنتدى الدولي التاسع «روسيا دولة الرياضة» الذي افتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ قليل عبر الفيديو كونفرانس وتستمر فعالياته حتى يوم الجمعة.

وقال بوتين أن المنتدى أصبح منصة رسمية وشعبية للتواصل بين قادة الحركة الرياضية، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين ممثلي المنظمات الرياضية الدولية والروسية والرياضيين والمدربين.

وأضاف بوتين أن تقليد عقد هذا المنتدى قد تم وضعه في عام 2009 في قازان عاصمة تتارستان حيث يحبون الرياضة، ويولون الأولوية لتطوير البنية التحتية الحديثة الأكثر تقدمًا.

وقال بوتين: «لا نبني فقط الملاعب والمجمعات الفريدة، ولكن مرافق مناسبة وميسورة التكلفة للأنشطة الرياضية في الريف والمدارس والجامعات وفي الساحات» .

يشار إلى أن المؤتمر يناقش عدد من الموضوعات أهمها الطريق نحو التنمية المستدامة في ظل الظروف العالمية الجديدة، والرياضات العالمية وقمة الأعمال، وتكامل الرياضة الروسية على المستوى العالمى.

ويلتقي الدكتور أشرف صبحى على هامش المؤتمر أوليج ماتيتسين وزير الرياضة الروسي، لبحث التعاون المشترك في المجالات الرياضية والشبابية بين البلدين، وعدد من وزراء الشباب والرياضة في بعض الدول، وقادة الاتحادات الرياضية لتوقيع خطة العمل التنفيذية، ورئيس الوكالة الفيدرالية لشئون الشباب وذلك لبحث ومناقشة العلاقات الثنائية المشتركة والتبادل الشبابي وماتم من مخرجات في المنتدى الشبابي الروسي، الذي شارك فيه وفد شبابي مصري أوفدته الوزارة إلى روسيا الاتحادية للمشاركة في فعاليات المنتدى والذي نظمته الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة المصرية ووزارة الخارجية، خلال الفترة من 17- 22 مايو الماضي، وكذلك الترتيب للزيارة المرتقبه للوفد الشبابي الروسي إلى مصر.

وتتضمن أجندة وزير الرياضة خلال زيارته لروسيا تفقد عدد من المنشآت الرياضة، للتعرف على أحدث الأساليب التقنية والعلمية الحديثة التي يتم تطبيقها هناك.

يشار إلى أن هناك تعاون وثيق بين مصر وروسيا في شتي المجالات خاصة في مجال الشباب، وتعمل الحكومة المصرية في هذا الشأن في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعميق وترسيخ أواصر التعاون مع الأشقاء في روسيا الأمر الذي انعكس خلال الفترات الماضية على تنوع البرامج والأنشطة والمشروعات المشتركة.

وأكد وزير الرياضة أن دعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية وضعها في مصاف الكبار ومنحها سمعة عالمية سواءً على مستوى إحراز المنتخبات المصرية في مختلف اللعبات العديد من المراكز والميداليات، وكذلك على مستوى استضافة مختلف الأحداث والبطولات الرياضية من خلال ما تتمتع به من بنية رياضية متميزة وما تمتلكه من كوادر بشرية فنية وإدارية وتنظيمية، فأصبحت بذلك واحدة من أهم الوجهات التي يقصدها المجتمع الدولى لإقامة وتنظيم مختلف الأحداث والبطولات والمنافسات القارية والعالمية في جميع اللعبات الرياضية.

وكشف الوزير أنه على المستوى الشبابي تستقبل مصر خلال الفترة القادمة وفد شبابي روسي بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب بحكومة روسيا الاتحادية، يضم مجموعة من الخبرات الشبابية المتنوعة ليضاف بذلك إلى الرصيد الكبير لمجالات العمل والتعاون المشترك بين الشقيقتين مصر وروسيا.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانب المصرى والروسى على المستوى الرياضى، كخطوة تاريخية في التعاون بمجال الرياضة وتعزيزاً للتعاون المشترك، ونظراً لأنها تمثل الحياة لكل الشعوب، وينبغي نشر ممارستها داخل المجتمعات.

وتقتضي مذكرة التفاهم تبادل البرامج، والخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين على صعيد الرياضة الجماهيرية والرياضة للجميع، والرياضة لذوي الهمم، والعلوم الرياضية، والتكنولوجيات الرياضية والبنية التحتية الرياضية، وإجراءات مكافحة المنشطات.