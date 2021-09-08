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﻿ميريام غندور تطالب بتأسيس اتحاد دولي لليوجا

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﻿ميريام غندور تطالب بتأسيس اتحاد دولي لليوجا ﻿ميريام غندور تطالب بتأسيس اتحاد دولي لليوجا

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طالبت ميريام غندور مدربة وخبيرة اليوجا، بتدشين اتحاد عالمي لرياضة اليوجا يكون مهمته اعتماد اللعبة وتنظيم المسابقات الرسمية الخاصة بها، منوهة بأن اليوجا يمارسها ملايين الأشخاص حول العالم.

وقالت ميريام غندور في تصريحات صحفية، إن رياضة اليوجا رياضة ليست رياضة روحية كما يشاع عنها، ولكنها رياضة لها تمارين صعبة ولا يمكن احترافها أو التدريب عليها في وقت قصير، ولكنها تحتاج للتركيز والتدريب عليها نظرا لصعوبتها.

وأضافت أن ما يظهر أهمية اليوجا احتفال منظمة الأمم المتحدة بها، في 21 يونيو كل عام، وهو ما يتطلب أن يتم ممارسة هذه الرياضة بشكل رسمي وهذا لن يتأتى إلا بوجود اتحاد رياضي لهذه اللعبة، ما سيسهم في نشرها بشكل أوسع.

وأوضحت ميريام غندور، أن الفضل في جعل يوم عالمي لليوجا، يرجع إلى دولة الهند التي قدمت مشروع قرار لتعيين يوم عالمي لليوغا، ولقي مشروع القرار تأييد 175 دولة من الدول الأعضاء، منوهة بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هو أول من اقترح هذا اليوم في كلمته خلال افتتاح الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة، التي قال فيها: «اليوجا هدية لا تقدر بثمن من تقاليدنا القديمة وتجسد وحدة الجسد والعقل، والفكر والعمل.. ونهج شامل مهم لصحتنا ورفاهنا، مضيفا أن اليوجا ليست تمرينا وحسب وإنما وسيلة لاكتشاف شعور الوحدة مع النفس ومع العالم ومع الطبيعة.»

وتابعت، أن اليوجا مثلها مثل أي رياضة تنشط البدن وتحميه من الأمراض التي تصيبه بسبب الخمول والكسل منوهة بأن تمارين اليوجا سهلة ولكنها تحتاج لممارستها بشكل مستمر.

ولفت إلى أن تأسيس اتحاد دولي لها، سيعزز من قيمتها بشكل أفضل ويشجع المواطنيين على ممارستها.

المصرى اليوم

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