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كارتيرون يرفض بيع سيسيه للاتحاد السكندري

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كارتيرون يرفض بيع سيسيه للاتحاد السكندري كارتيرون يرفض بيع سيسيه للاتحاد السكندري

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أبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون مسؤولي ، رفضه فكرة بيع رزاق سيسيه نهائياً لنادي الاتحاد السكندري، الذي تقدم بطلب لشرائه نهائياً من مسؤولي الزمالك.

وينتظر أن يحسم كارتيرون موقفه من اللاعب، سواء بتمديد إعارته أو إعادته للمران مع الفريق تمهيداً لقيده خلال الموسم الجديد.

وأجرى محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، اتصالات هاتفية، خلال الساعات القليلة المنقضية بمسؤولي اللجنة التي تدير الزمالك، من أجل التفاوض معهم بشأن التعاقد نهائياً مع رزاق سيسيه، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين في صفوف الزمالك.

المصرى اليوم

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