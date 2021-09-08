أخبار عاجلة

انتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري اللبناني -
الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي" -
تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري -
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة -
ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء -
"فلكية جدة": الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
متخصص: 9 نصائح مهمة لتجنب آلام الرقبة مع ضرورة الاعتدال والاستراحة كل 15 دقيقة -
مباراة ليفربول مباشرة الآن .. ميلان وليفربول اليوم -
مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن .. ليفربول وميلان مباشر -
بيراميدز والاتحاد وفيوتشر يتنافسون علي ضم لاعب الوحدة الاماراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

طريقة لعب كيروش مدرب منتخب الجديد.. يفضلها محمد صلاح

Print
طريقة لعب كيروش مدرب منتخب مصر الجديد.. يفضلها محمد صلاح طريقة لعب كيروش مدرب منتخب الجديد.. يفضلها محمد صلاح

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أزاح الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء الستار عن المدير الفني الجديد لمنتخب الأول بإعلان التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي المهمة خلفًا لحسام البدري.

كيروش تولى تدريب العديد من المنتخبات على رأسها البرتغال وإيران وكولومبيا والسعودية والإمارات وجنوب أفريقيا.

ويلعب كيروش بطريقة معتادة هي (4-3-3) وهي الطريقة المفضلة لنجم منتخب مصر محمد صلاح التي يتوهج من خلالها مع ليفربول الإنجليزي في ولاية يورجن كلوب على مدار السنوات الماضية.

كيروش حقق 5 بطولات عبر مسيرته التدريبة وذلك بالتتويج بكأس العالم تحت 20 عامًا مع البرتغالي مرتين متتاليتين، كذلك كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد وبطولتي الكأس وكأس السوبر المحلي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصري جديد في إثيوبيا

سفير مصري جديد في إثيوبيا

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

تقديم موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

تقديم موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر