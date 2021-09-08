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أزاح الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء الستار عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول بإعلان التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي المهمة خلفًا لحسام البدري.

كيروش تولى تدريب العديد من المنتخبات على رأسها البرتغال وإيران وكولومبيا والسعودية والإمارات وجنوب أفريقيا.

ويلعب كيروش بطريقة معتادة هي (4-3-3) وهي الطريقة المفضلة لنجم منتخب مصر محمد صلاح التي يتوهج من خلالها مع ليفربول الإنجليزي في ولاية يورجن كلوب على مدار السنوات الماضية.

كيروش حقق 5 بطولات عبر مسيرته التدريبة وذلك بالتتويج بكأس العالم تحت 20 عامًا مع المنتخب البرتغالي مرتين متتاليتين، كذلك كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد وبطولتي الكأس وكأس السوبر المحلي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي.