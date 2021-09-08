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راحة من التدريبات اليوم

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الزمالك راحة من التدريبات اليوم راحة من التدريبات اليوم

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد حصولهم على لقاح كورونا ظهر اليوم بأحد المستشفيات الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس بصورة طبيعية بعد الحصول على راحة اليوم.

كان الزمالك قد استأنف تدريباته يوم الأحد الماضي بعد الحصول على راحة لمدة أسبوع عقب نهاية مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس والتي تقرر إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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