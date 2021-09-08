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توتنهام مهدد بغياب نصف عناصره الأساسية أمام كريستال بالاس ..تعرف على السبب

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توتنهام مهدد بغياب نصف عناصره الأساسية أمام كريستال بالاس ..تعرف على السبب توتنهام مهدد بغياب نصف عناصره الأساسية أمام كريستال بالاس ..تعرف على السبب

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يبحث فريق توتنهام عن حلول للمشكلة التي سيواجهها الفريق قبل مواجهتة أمام كريستال بالاس السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز، حيث سيكون على لاعبيه الدوليين الدخول في عزل طبى لمدة 10 أيام قبل السماح لهم بالعودة لخوض التدريبات مع توتنهام .

وذكرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن توتنهما يعد أكثر الأندية الإنجليزية تضررا من فترة التوقف الدولي الحالية، التي قد تجعله يفقد عددا كبير من اللاعبين، في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي .

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة نونو سانتو، سيضطر إلى الاستعانة بتشكيلة لا ترتقى لمستوى وطموحات الفريق أمام كريستال بالاس.

وتابعت الصحيفة أن توتنهام سوف يفقد جهود، جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو ودافينسون سانشيز، بعدما سافر الثلاثي إلى أمريكا الجنوبية، لخوض تصفيات 2022 مع منتخبي الأرجنتين وكولومبيا.

وهو ما يعني أن اللاعبين الثلاثة مضطرون لدخول فترة عزل، لمدة 10 أيام، علما بأن لو سيلسو وروميرو متواجدان حاليا في كرواتيا، بهدف تقليص مدة الحجر الصحي.

ويوجد لاعب آخر قد يغيب عن مباراة توتنهام ضد بالاس، وهو هيونج مين سون، بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق، اُستبعد على إثرها من تشكيلة كوريا الجنوبية أمام لبنان، أمس الثلاثاء، كإجراء احترازي.

ورغم أن الإصابة طفيفة، إلا أن هناك شكوكا حول جاهزية سون البدنية، مع تبقي 3 أيام فقط على انطلاق المباراة.

وقد يفتقد ساتنو أيضا خدمات نجم منتخب إنجلترا، تحت 21 عامًا، أوليفر سكيب، الذي تعرض لكدمة خلال الفوز 2-0 على كوسوفو، أمس الثلاثاء.

وخرج لاعب الوسط من المباراة، وهو يعرج بسبب إصابة في الفخذ، بعد يوم واحد فقط من تعرض رايان سيسينيون لضربة في التدريبات.

وهناك أيضا ستيفن بيرجوين الذي خرج من الملعب، خلال فوز هولندا 6-1 على تركيا، أمس، ضمن تصفيات كأس العالم، وشوهد كيس ثلج مربوط على كاحله، ولم تتأكد بعد طبيعة إصابته.

المصرى اليوم

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