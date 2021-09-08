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الإسماعيلي يفاضل بين ثلاثة مدربين لقيادة الفريق في الموسم الجديد

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الإسماعيلي يفاضل بين ثلاثة مدربين لقيادة الفريق في الموسم الجديد الإسماعيلي يفاضل بين ثلاثة مدربين لقيادة الفريق في الموسم الجديد

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اقترب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، من حسم ملف المدير الفني الجديد، الذي سيتولى المهمة الفنية، خلفاً لإيهاب جلال، المدير الفني للفريق، الذي قرر الرحيل عن الإسماعيلي، رافضاً كل المحاولات التي بذلت معه لإبقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ويفاضل مجلس إدارة الإسماعيلي بين ثلاثة مدربين: أجنبي ومصريان، وينتظر أن يحسم الملف خلال الساعات القليلة المقبلة.

من جانبه قال على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلى إنه سيتم الاعلان بشكل رسمى عن اسم المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أبوجريشة أن اللجنة الفنية كانت تتمنى بقاء إيهاب جلال للموسم الجديد، خصوصاً أنه تم التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، وفقاً لمتطلباته الفنية.

وشدد أبوجريشة على أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بعد التعاقد مع المدير الفني الجديد، من أجل توضيح كافة الأمور والحديث عن الملفات التي تشغل تفكير جماهير الإسماعيلي.

المصرى اليوم

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