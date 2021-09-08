أخبار عاجلة

انتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري اللبناني -
الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي" -
تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري -
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة -
ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء -
"فلكية جدة": الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
متخصص: 9 نصائح مهمة لتجنب آلام الرقبة مع ضرورة الاعتدال والاستراحة كل 15 دقيقة -
مباراة ليفربول مباشرة الآن .. ميلان وليفربول اليوم -
مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن .. ليفربول وميلان مباشر -
بيراميدز والاتحاد وفيوتشر يتنافسون علي ضم لاعب الوحدة الاماراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

اختبار طبي لمحمد عواد لتحديد موعد عودته للتدريبات

Print
اختبار طبي لمحمد عواد لتحديد موعد عودته للتدريبات اختبار طبي لمحمد عواد لتحديد موعد عودته للتدريبات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخضع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي ، لاختبار طبي، «الخميس» لتحديد مدى تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها وحالت دون مشاركته في التدريبات الأخيرة.

وتعرض عواد لكدمة في الركبة، حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية، مما دفع الجهاز الفني لمنحه إجازة من التدريبات لتفادي تفاقم إصابته، فيما بدأ لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري في تلقي لقاح كورونا، أمس، بأحد المستشفيات الخاصة.

وحدد الدكتور محمد أسامة برنامجا خاصا لمحمد عواد، لتنفيذه خلال اليومين المقبلين، لتقوية العضلات تمهيداً للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتألق فتحى وحامد وأوباما وعبد الشافي

مران الزمالك.. تقسيمة قوية وتألق فتحى وحامد وأوباما وعبد الشافي

مران الزمالك.. كارتيرون يرحب بالثنائي التونسي

مران الزمالك.. كارتيرون يرحب بالثنائي التونسي

مران الزمالك.. تدريبات خاصة لسداسي الفريق

مران الزمالك.. تدريبات خاصة لسداسي الفريق

تفاصيل تمرد لاعبو الزمالك ورفض خوض المران بسبب المعسكر والمكافآت

تفاصيل تمرد لاعبو الزمالك ورفض خوض المران بسبب المعسكر والمكافآت