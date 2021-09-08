اختبار طبي لمحمد عواد لتحديد موعد عودته للتدريبات

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يخضع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، لاختبار طبي، «الخميس» لتحديد مدى تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها وحالت دون مشاركته في التدريبات الأخيرة.

وتعرض عواد لكدمة في الركبة، حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية، مما دفع الجهاز الفني لمنحه إجازة من التدريبات لتفادي تفاقم إصابته، فيما بدأ لاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري في تلقي لقاح كورونا، أمس، بأحد المستشفيات الخاصة.

وحدد الدكتور محمد أسامة برنامجا خاصا لمحمد عواد، لتنفيذه خلال اليومين المقبلين، لتقوية العضلات تمهيداً للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.