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سفير باكستان: هي الجوهرة المشعة في تاج الصداقة الباكستانية – الإفريقية

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سفير باكستان: مصر هي الجوهرة المشعة في تاج الصداقة الباكستانية – الإفريقية سفير باكستان: هي الجوهرة المشعة في تاج الصداقة الباكستانية – الإفريقية

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قال سفير باكستان في القاهرة، ساجد بلال، إن هي الجوهرة المشعة في تاج الصداقة الباكستانية – الإفريقية، مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة وإسلام آباد تعود إلى ما قبل استقلال ونشأة بلاده، جاء ذلك في مؤتمر اقتصادي، اليوم الأربعاء، بعنوان «يوم الصداقة الباكستاني – المصري، مشاركة باكستان مع إفريقيا- قارة المستقبل»، الذي شارك فيه سفراء وأعضاء بعثات دبلوماسية ونائب السفير الباكستاني شاه نزار خان، والقنصل العام شفكت على، والمستشار الإعلامي محمد فيصل.

وأوضح السفير، أن الرئيس عبدالفتاح ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لديهما رؤية مشتركة لتطوير الصداقة والتعاون بين البلدين، وقد تجسد ذلك في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في التأكيد على أهمية العلاقة الثنائية بين البلدين الكبيرين.

وأشار إلى أن بلاده تنظر باهتمام وتقدير بالغ إلى الدول الإفريقية الغنية بالموارد، وهو ما يدعم الحرص على المساهمة في دعم إفريقيا نحو الرفاهية والرخاء، مشيرا إلى أن هناك تعاون بين إسلام آباد والدول الإفريقية خاصة في مجال الطرق.

وأوضح السفير أن باكستان تشارك في قوات حفظ السلام في إفريقيا، كما أن الجامعات الباكستانية مفتوحة للطلاب الأفارقة للدراسة فيها، ونوه إلى التعاون في المجال الدبلوماسي والتجاري والدبلوماسي وكذلك بالنسبة لبرلمانات الدول ومجالات العلوم والتكنولوجيا، وكذلك التعاون الثقافي.

وأشار إلى أن باكستان لديها 13 سفارة في إفريقيا من أصل 20 دولة وستفتتح 4 سفارات خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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