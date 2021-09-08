أخبار عاجلة

انتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري اللبناني -
الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي" -
تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري -
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة -
ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء -
"فلكية جدة": الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
متخصص: 9 نصائح مهمة لتجنب آلام الرقبة مع ضرورة الاعتدال والاستراحة كل 15 دقيقة -
مباراة ليفربول مباشرة الآن .. ميلان وليفربول اليوم -
مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن .. ليفربول وميلان مباشر -
بيراميدز والاتحاد وفيوتشر يتنافسون علي ضم لاعب الوحدة الاماراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"شكري": حريصة على تجنب صراع مسلّح حول سد النهضة

Print
"شكري": مصر حريصة على تجنب صراع مسلّح حول سد النهضة "شكري": حريصة على تجنب صراع مسلّح حول سد النهضة
شدّد على أن بلاده لن تتقبل العجز المتراكم في المياه بسبب سياسة إثيوبيا

ذكر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم "الأربعاء"، أن حريصة على تجنب صراع مسلح حول سد النهضة" الإثيوبي، لكنها لا يمكن أن تتحمل أو تتقبل العجز المتراكم للمياه نتيجة إصرار إثيوبيا على عدم الاتفاق على قواعد ملء السد.

وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" الأميركية، قال "شكري": "إن مصر ملتزمة بالمحادثات، وإن الصيغة كانت دائمًا أن جميع الخيارات مفتوحة".

وبيّن الوزير المصري أنه في غياب اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، فإن هذا المشروع قد يؤدي إلى عجز متراكم للمياه بمصر يبلغ نحو 120 مليار متر مكعب.

وأضاف أن هذا العجز سيسهم في تقليل سبل الحصول على مياه الشرب النظيفة ويحرم ملايين العاملين في قطاع الزراعة من المياه اللازمة لري أراضيهم، ويدمر آلاف الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة، وهذا الوضع لا يمكن لمصرَ أن تتحمله أو تتقبله أو تتسامح معه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سفير مصري جديد في إثيوبيا

سفير مصري جديد في إثيوبيا

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

تقديم موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

تقديم موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر