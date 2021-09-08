جمعية رجال الأعمال الأفارقة: تطبيق المعايير الأوروبية في الاستيراد تحمي المواطن والمستورد والصانع

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أشاد المهندس حسين فؤاد الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بدخول أي بضائع مستوردة إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022.

وقال الغزاوي في تصريحات له، الأربعاء، إن هذا القرار يعني الحفاظ على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري وعدم دخول السوق المصري لأي منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف لأن هذا يعني في النهاية تقديم منتج ردئ للمستهلك والصانع المصري لايستفيد منه لسرعة تلفه وينتج منتج محلي غير مطابق يؤثر بالتبعية على سمعة المنتج المصرى ويسبب اهدار للعملات الصعبة وفقد أسواق للمنتجات المصرية محليًا وخارجيًا

وأشار الغزاوي إلى أن فكرة قيام أي مستورد بشراء منتج أو تصنيع منتج لحسابه بأسعار زهيدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة بالصين على سبيل المثال وادخاله السوق المصري لن يكون موجود مستقبلا.

وأكد الغزاوي أن توجيهات الرئيس السيسي تعني تصنيف للشركات والمصانع التي تقوم بادخال البضائع من الخارج إلى مصر للوصول إلى منتجات توافق المعايير الأوروبية بالاعتماد على التسجيل المسبق للشحنات عن طريق هذه الشركات التي سوف ترسل إلى مصلحة الجمارك أسماء الشركات والمصانع التي سوف تقوم بشراء المنتجات الخاصة بها والتى تريد ان تستورد منها البضائع التي تريد نقلها إلى مصر وإذا كانت هذه الشركات تعمل وفقا للمعاير الأوروبية سوف يتم السماح لها بالدخول وذلك من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة تحيد العنصر البشري وتزيد الشفافية في التعامل مما يحسن من بيئة العمل والاستثمار في مصر.

وأضاف الغزاوي أن من مميزات هذا القرار وهو تطبيق المواصفات الأوروبية في استيراد المنتجات هو دعم وتطوير وتوطين الصناعة المحلية التي تتوسع في الإنتاج بالمطابقة للمواصفات ويتم الحد من تصدير المواد الخام وعمل قيمة مضافة عليها من خلال تصنيعها وتصديرها في صورة منتجات نهائية وليس مادة خام هذا فضلا عن أن المنافسة غير العادلة بين المنتج المصري والمستورد ستنتهي لأن المستورد في بعض الأحيان يحدد مواصفات في المنتج الذي يستورده تكون أقل جودة في أغلب الأحيان عن مثيلاتها المصرية وتباع بسعر أرخص من المنتج المصري مما يضرب الصناعة المصرية في عقر دارها.

ودعا الغزاوي إلى عقد ندوات ولقاءات بمجتمعات الأعمال من جمعيات واتحادات الغرف التجارية والصناعية للتوعية بأهمية استيراد مطابقة للمواصفات الأوروبية.