طرح بوستر فيلم «skype».. والعرض أكتوبر المقبل

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طرح السيناريست والمنتج أحمد عاشور بوستر فيلم «skype» يتصدره هاكر وجهاز لاب توب.

كما يتم التحضير لطرح الإعلان الرسمي للفيلم خلال أيام، فيما يستعد صناع العمل لطرح الفيلم مطلع أكتوبر المقبل بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا.

وتدور أحداثه حول العالم الخفي لشبكة الدرك ويب أو الانترنت المظلم في إطار من الرعب والتشويق، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق أن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

الفيلم إخراج وائل عبدالقادر، وتأليف أحمد عاشور وإشراف عام بيشوي مجدي ومونتاج محمود الأباصيري وموسيقى آدم حسين، وبطولة عايدة غنيم، كريم الحسيني، أحمد منير، آمال رمزي، محمود مهدي، عبدالله الكاتب، أحمد عاشور، نجلاء عبدالوهاب، جينار، شيماء فهمي.