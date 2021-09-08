هل تشعر بالإرهاق الدائم؟.. تعرف على أسباب وعلاج الشعور بالإجهاد

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التعب والإرهاق طوال الوقت، هو شكوى شائعة لدى بعض الأشخاص في كثير من الأحيان، وعادة لا يكون سببها مشكلة طبية، ولكنها مشكلة يمكن أن تظهر بتغيير نمط الحياة وبعض العادات.

يمكن أن يؤثر التعب سلبا على الأداء في العمل والحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية، ويعتبر الإرهاق مشكلة غامضة يصعب على الأطباء تشخيصها، حيث أن كثيرا من الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق لا يبلغون الطبيب بذلك.

ولكن الأطباء الذين يدركون ذلك يأخذون المشكلة على محمل الجد ويحاولون تحديد السبب الأساسي، لأن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس متعبين، وبالتالي، هناك العديد من الطرق لمعالجة هذا الوضع.

ما هو التعب؟

يُعرف الشعور بالتعب أيضا بالإرهاق أو انخفاض الطاقة أو الإرهاق البدني أو العقلي أو نقص الحافز أو الخمول، ويمكن أن تكون أسبابه نفسية وفسيولوجية وجسدية.

أشهر أعراض التعب

- انخفاض أو انعدام الطاقة.

- الإرهاق الجسدي أو العقلي.

- عدم وجود الحافز والذي يؤدي لحال الخمول الجسدي.

وهذه الحالة مغايرة تمام لما يشعر به الإنسان عند إحساسه بالنعاس رغبة في النوم بسبب عدم حصوله على وقت كاف للراحة.

أسباب الشعور بالخمول والتعب

هناك العديد من الأسباب التي تسهم في الشعور بالتعب والخمول، إما بمفردها أو مجتمعة ومنها:

- نفسية- ضغوط وقلق واكتئاب.

- جسدية- فقر الدم والسكري والحمى الغدية والسرطان.

- فسيولوجية- الحمل والرضاعة وعدم كفاية النوم وممارسة الرياضة بشكل مفرط.

ولكن عادة فإن مشكلة الشعور بالخمول أو التعب لا تندرج تحت بند مشكلة طبية، ووفقا للدراسات، فإن بعض العادات السيئة في نمط الحياة يمكن أن تزيد منها: مثل

- السهر لوقت متأخر جدا وقلة النوم.

- تناول الكثير من الكافيين.

- شرب الكثير من الكحول.

-الإرهاق، التعب، الإجهاد

- تناول الوجبات السريعة.

- سوء التغذية.

- حالات مرضية مثل الإنفلونزا، والسمنة، والحساسية، والالتهابات، وفقر الدم، وقصور الغدة الدرقية، وأمراض القلب، والسرطان، والسكري، أمراض المناعة أو الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

علامات تدل على إصابتك بالإرهاق والخمول

وفقا للمختصين، هناك علامات يجب الانتباه إليها بشكل خاص، عندما تستمر لفترة طويلة ولا نستطيع التغلب عليها مثل:

- التغيرات المفاجئة في المزاج

التغيرات المفاجئة المستمرة في المزاج يمكن أن تكون علامة على إجهاد الجسم، مما يؤثر على كل من الظروف العقلية والجسدية، والتي يمكن أن تتمثل في مظاهر تقلب المزاج والشعور بالعزلة والقلق والاكتئاب.

- الشعور بالخمول بعد النوم لوقت كافي

-تمرين بسيط لتخليص العين من إجهاد الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر

إذا لم يشعر الجسم بالراحة بعد نوم كامل لمدة 7- 9 ساعات، فقد يشير ذلك إلى بداية الإرهاق، حيث أن مشاكل النوم تؤدي دائما إلى التوتر بشكل منطقي، مما يؤثر على مستويات الطاقة والمزاج.

- تغيرات في الوزن

بعض الناس تزيد لديهم الرغبة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية استجابة لنقص الطاقة، وبالتالي يمكن أن يؤدي استهلاك هذه الأطعمة على المدى الطويل إلى زيادة الوزن، وعلى العكس من ذلك، فإذا كنت تشعر بالإرهاق بشكل مستمر، يمكن أن تنخفض شهيتك، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير مرغوب فيه.

- ضعف التركيز

في حالة استمرار الشعور بالتعب دون سبب لعدة أسابيع، ينصح بزيارة الطبيب للتحقق من حالة الغدة الدرقية، لأنها غالبا ما تصبح العامل المساعد للإرهاق وتدهور الحالة المزاجية وما يسمى بـ «ضباب الدماغ» وهي حالة يصعب فيها على العقل التفكير والتركيز على شيء معين.

5 أطعمة صحية تقلل الإجهاد وبديل مثالي للوجبات السريعة

أهم التغييرات الخارجية المصاحبة للشعور بالتعب، هي حالة شعر الإنسان وجلده، ما يجعل البشرة أكثر جفافاً ويمكن أن يبدأ الشعر في التساقط.

المخاطر الصحية المرتبطة بالخمول

- الأشخاص الأقل نشاطا والأقل لياقة معرضون بشكل أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

- يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري.

- يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

- يزيد من مشاعر القلق والاكتئاب.

- زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

كيفية التخلص من الخمول وطرق العلاج؟

يمكن أن تساعد هذه العادات في تعزيز طاقتك:

- تحسين عادات النوم وضمان النوم الكافي.

-الامتناع عن تناول الكافيين وشرب الكثير من الماء.

- الأكل الصحي لتجنب زيادة الوزن أو نقص الوزن.

- وضع توقعات واقعية لأعباء العمل والجدول الزمني.

- خذ وقتا للاسترخاء، وربما حاول التأمل أو ممارسة اليوغا.

- تجنب تعاطي النيكوتين.

دقيقة واحدة من ممارسة الرياضة تساوي 15 دقيقة خمول

كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون من كلية الطب في جامعة بوسطن الأمريكية بفحص التغيرات في مستويات اللياقة البدنية على أكثر من 2000 شخص، أن دقيقة واحدة فقط من التمارين الرياضية تعوض ما يصل إلى 15 دقيقة من الخمول.

وهذا يعني أنه ليس هناك حاجة للجري لمسافة طويلة بعد يوم شاق من العمل، وتحتاج فقط 5 دقائق من «النشاط البدني النشط» لتعويض ساعة من السلوك الخامل سواء بالجلوس أو الوقوف بلا حراك.