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أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة شئون الكرة المصرية برئاسة أحمد مجاهد، التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش، لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول خلفاً لحسام البدري، الذي تم توجيه الشكر له قبل ساعات قليلة ماضية.

كيروش نجح في بلوغ كأس العالم مع ثلاثة منتخبات مختلفة هي البرتغال في 2010 و إيران في 2018، ومن قبلها ساهم في بلوغ منتخب جنوب أفريقيا لمونديال 2002 ولكنه رحل عن منصبه قبل انطلاق تلك النسخة من كأس العالم.

وحقق كروش نتائج مميزة خلال مسيرته في كأس العالم بنسختي 2010 و 2018.

في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا قاد المنتخب البرتغالي وحصد معه 5 نقاط بالتعادل مع كل من البرازيل وكوت ديفوار والفوز بنتيجة عريضة هي 7/0 على حساب منتخب كوريا الشمالية وهو الفوز الأعرض في تلك النسخة وواحد من أكبر الانتصارات عبر تاريخ المونديال، وجاء منتخب إسبانيا الذي تُوج بطلاً للعالم في تلك النسخة ليطيح بأبناؤ كيروش ويقصي البرتغال من المونديال.

يعود المنتخب الإسباني من جديد كي يبخر أحلام كيروش، هذه المرة في نسخة 2018 خلال قيادته للمنتخب الايراني في المونديال فعلى الرغم من التعادل مع البرتغال والفوز على المغرب وجمع 4 نقاط في الدور الأول، إلا أن الهزيمة أمام الماتادور بهدف نظيف تسببت في وداع أبناء كيروش تلك النسخة من المونديال بعد أداء مميز لإيران.

ترى هل ينجح كيروش في الظهور للمرة الثالثة بكأس العالم في نسخة 2022 بقطر خلال قيادته لمنتخب مصر؟