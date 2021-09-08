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ينهي ملف تجديد بن شرقي بعد مواجهة أسوان

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الزمالك ينهي ملف تجديد بن شرقي بعد مواجهة أسوان ينهي ملف تجديد بن شرقي بعد مواجهة أسوان

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تسابق اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة حسين لبيب، من أجل إنهاء أزمة تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لموسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي له مع الزمالك.

وسيعقد مسؤولو اللجنة اجتماعاً مع بن شرقي عقب مباراة أسوان في كأس ، المقررة مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث أعطت اللجنة للاعب وقتاً للتفكير، في العرض الذي عرضته عليه للتجديد، والذي يرفض وجود أي شروط جزائية تسمح له بالاحتراف الخارجي في أي وقت.

وينتظر أن يتشاور بن شرقي مع وكيله خلال الفترة المقبلة، قبل إعطاء الرأي النهائي لمسؤولي الزمالك، خصوصاً أن بن شرقي، متمسك بوجود الشرط الجزائي في عقده الجديد مع الزمالك.

المصرى اليوم

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