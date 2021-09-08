★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تسابق اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من أجل إنهاء أزمة تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لموسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي له مع الزمالك.

وسيعقد مسؤولو اللجنة اجتماعاً مع بن شرقي عقب مباراة أسوان في كأس مصر، المقررة مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث أعطت اللجنة للاعب وقتاً للتفكير، في العرض الذي عرضته عليه للتجديد، والذي يرفض وجود أي شروط جزائية تسمح له بالاحتراف الخارجي في أي وقت.

وينتظر أن يتشاور بن شرقي مع وكيله خلال الفترة المقبلة، قبل إعطاء الرأي النهائي لمسؤولي الزمالك، خصوصاً أن بن شرقي، متمسك بوجود الشرط الجزائي في عقده الجديد مع الزمالك.