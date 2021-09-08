أخبار عاجلة

انتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري اللبناني -
الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي" -
تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري -
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة -
ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء -
"فلكية جدة": الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
متخصص: 9 نصائح مهمة لتجنب آلام الرقبة مع ضرورة الاعتدال والاستراحة كل 15 دقيقة -
مباراة ليفربول مباشرة الآن .. ميلان وليفربول اليوم -
مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن .. ليفربول وميلان مباشر -
بيراميدز والاتحاد وفيوتشر يتنافسون علي ضم لاعب الوحدة الاماراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

جدة : عمالة يحولون سكنهم لمستودع لمواد تحضير التميس

Print
جدة : عمالة يحولون سكنهم لمستودع لمواد تحضير التميس جدة : عمالة يحولون سكنهم لمستودع لمواد تحضير التميس
واصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة استهدفت متابعة مكافحة الظواهر السلبية في جانب الأسواق والمواقع المخالفة والتشوه البصري بنطاق "البغدادية" وأسفرت الجهود عن ضبط سكن للعمال يمارس فيه نشاط تخزين المواد الغذائية لتموين أحد مطاعم وأفران "التميس" بالنطاق.

وأوضح مدير عام إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية عمرو الدقس أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط سكن للعمالة تابع لأحد المطاعم الشهيرة يستخدم لتخزين المواد الغذائية وذلك خلال جولة نفذها مراقبو الأمانة على المطاعم وأفران التميس والمخابز بالنطاق مشيرا إلى مصادرة (140) لتر من الزيوت التي جرى ضبطها في الموقع وسط بيئة متسخة، ومخالفة للائحة الاشتراطات الصحية، وعلى الفور تم إغلاق الموقع المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد الدقس استمرار الجهود لحصر التجاوزات، من خلال الجولات الرقابية المجدولة ضمن أطار مكافحة المخالفات البلدية وتحسين المشهد الحضري.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
انتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري اللبناني

انتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري اللبناني

3 أعوام حبسا لمتجسس سويدي

3 أعوام حبسا لمتجسس سويدي

سفير مصري جديد في إثيوبيا

سفير مصري جديد في إثيوبيا

الإفصاح عن ملفات الفساد في العراق

الإفصاح عن ملفات الفساد في العراق