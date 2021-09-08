أخبار عاجلة

انتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري اللبناني -
الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي" -
تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري -
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة -
ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء -
"فلكية جدة": الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
متخصص: 9 نصائح مهمة لتجنب آلام الرقبة مع ضرورة الاعتدال والاستراحة كل 15 دقيقة -
مباراة ليفربول مباشرة الآن .. ميلان وليفربول اليوم -
مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن .. ليفربول وميلان مباشر -
بيراميدز والاتحاد وفيوتشر يتنافسون علي ضم لاعب الوحدة الاماراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

Print
شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، حالتي وفاة جديدة نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 226 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتي الحالتين المتوفيتين.

وشدد شوكة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، فضلا عن الحصول على لقاح المستجد، لمجابهة الفيروس ومنع انتشاره.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 75 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الصين تفرض تدابير إغلاق مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

الصين تفرض تدابير إغلاق مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

«سياحة الإسكندرية» تتعاقد مع معامل طبية لإجراء تحليل PCR لفيروس كورونا للمسافرين

«سياحة الإسكندرية» تتعاقد مع معامل طبية لإجراء تحليل PCR لفيروس كورونا للمسافرين

ارتفاع كبير في الإصابات.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع كبير في الإصابات.. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا