أخبار عاجلة

انتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري اللبناني -
الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي" -
تقني عسير يكرم المتقاعدين والمنقولين للعام الجاري -
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تغلق باب الترشح الليلة -
ولي العهد يتلقّى رسالتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس مجلس الوزراء -
"فلكية جدة": الاعتدال الخريفي بعد أسبوع -
متخصص: 9 نصائح مهمة لتجنب آلام الرقبة مع ضرورة الاعتدال والاستراحة كل 15 دقيقة -
مباراة ليفربول مباشرة الآن .. ميلان وليفربول اليوم -
مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن .. ليفربول وميلان مباشر -
بيراميدز والاتحاد وفيوتشر يتنافسون علي ضم لاعب الوحدة الاماراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بالأسماء.. قرار جمهوري بشأن تعيين عدد من الوكلاء نوابًا لرئيس هيئة قضايا الدولة

Print
بالأسماء.. قرار جمهوري بشأن تعيين عدد من الوكلاء نوابًا لرئيس هيئة قضايا الدولة بالأسماء.. قرار جمهوري بشأن تعيين عدد من الوكلاء نوابًا لرئيس هيئة قضايا الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الرئيس عبد الفتاح على قرار جمهوري رقم 370 لسنة 2021، بـ«تعيين نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة التالي أسماءهم».

كما شمل القرار في مادته الثانية أسماء المستشارين المعينين في منصب وكيلا لهيئة قضايا الدولة

وفي المادة الثالثة، تعيين مستشارًا بالهيئة من المستشارين المساعدين من الفئة (أ).

كما يشمل القرار تعيين مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ) بالهيئة، كلًا من المستشارين المساعدين من الفئة (ب)، وتعيين مستشار مساعد من الفئة (ب) كلًا من النواب بالهيئة.

للاطلاع على الأسماء:

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

أول تعليق من السفير البريطاني الجديد بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

الأعلي للإعلام للوفد الفلسطيني: توجيهات السيسي تؤكد ضرورة وحدة الصف العربي

الأعلي للإعلام للوفد الفلسطيني: توجيهات السيسي تؤكد ضرورة وحدة الصف العربي

السيسي يوجه التحية بمناسبة مرور 65 عامًا على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس

السيسي يوجه التحية بمناسبة مرور 65 عامًا على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس

السيسي يشدد على أهمية الانتخابات البرلمانية في رسم ملامح الفترة المستقبلية بالعراق

السيسي يشدد على أهمية الانتخابات البرلمانية في رسم ملامح الفترة المستقبلية بالعراق