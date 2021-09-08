بالأسماء.. قرار جمهوري بشأن تعيين عدد من الوكلاء نوابًا لرئيس هيئة قضايا الدولة

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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار جمهوري رقم 370 لسنة 2021، بـ«تعيين نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة التالي أسماءهم».

كما شمل القرار في مادته الثانية أسماء المستشارين المعينين في منصب وكيلا لهيئة قضايا الدولة

وفي المادة الثالثة، تعيين مستشارًا بالهيئة من المستشارين المساعدين من الفئة (أ).

كما يشمل القرار تعيين مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ) بالهيئة، كلًا من المستشارين المساعدين من الفئة (ب)، وتعيين مستشار مساعد من الفئة (ب) كلًا من النواب بالهيئة.

للاطلاع على الأسماء: