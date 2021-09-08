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ندوات لتوعية مواطني الأسمرات بالسلوكيات السليمة في التعامل مع الصرف الصحي

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ندوات لتوعية مواطني الأسمرات بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي ندوات لتوعية مواطني الأسمرات بالسلوكيات السليمة في التعامل مع الصرف الصحي

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أطلقت محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى حملة طرق الأبواب بحي الأسمرات.

وتابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جهود الحملة التي اسفرت عن التوجه لمواطني الحي في منازلهم للوقوف على المشاكل المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، فضلا عن اقامة عدة ندوات لتوعية المواطنين بالسلوكيات السليمة في التعامل مع الصرف الصحي وكيفية الحفاظ على البنية التحتية وترشيد استهلاك المياه.

كما شهدت المبادرة عمل ورشة سباكة لحل المشكلات سريعا، كما تم توعية المواطنين بأهمية استخدام القطع الموفرة للحد من استهلاك المياه، وكذلك التوعية بضرورة تدوير واعادة استغلال الزيوت المستعملة واستخدامها في صناعة الصابون بدلا من القائها في البالوعات مما يضر بشبكة الصرف الصحي.

وشهدت المبادرة أيضا عرض مسرح عرائس للاطفال بقصر ثقافة الاسمرات يتضمن قصة عن السلوكيات السليمة في التعامل مع الصرف.

المصرى اليوم

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