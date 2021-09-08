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عبد الحميد بسيوني يكشف مصير بسام ولاشين

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عبد الحميد بسيوني يكشف مصير بسام ولاشين عبد الحميد بسيوني يكشف مصير بسام ولاشين

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كشف عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن موقف ناديه من رحيل محمد بسام ومهند لاشين، لاعبي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان محمد بسام تلقى عرضًا من النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي، بينما تلقى مهند لاشين عرضًا من .

وقال عبدالحميد بسيوني، في تصريحات إذاعية :«لم نتلق أي عروض رسمية من الأهلي والزمالك بشأن محمد بسام ومهند لاشين»، مضيفًا :«إدارة النادي قررت عدم رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق خلال الميركاتو الصيفي».

وأشار: «نرغب في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، حتى نستطيع الظهور بمستوى مميز في الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل أكثر من لاعب لانتهاء عقودهم، على رأسهم عمرو جمال وناصر منسي وعمرو مرعي».

ودعم الطلائع صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من ميدو جابر، لاعب سيراميكا كليوباترا ومحمد الصباحي، صانع ألعاب الاتحاد السكندري وكازادي كاسينجو ومحمد جابر، لاعبي المصري البورسعيدي.

يذكر أن طلائع الجيش بدأ الاستعداد للموسم الجديد، حيث سيلتقي مع الأهلي يوم 21 سبتمبر الجاري في بطولة السوبر المحلي.

المصرى اليوم

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