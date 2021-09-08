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خدمات طبية وعلاجية لـ1686 مواطنا بقرية الناصرية في بني مزار بالمنيا

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خدمات طبية وعلاجية لـ1686 مواطنا بقرية الناصرية في بني مزار بالمنيا خدمات طبية وعلاجية لـ1686 مواطنا بقرية الناصرية في بني مزار بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الناصرية، بمركز بني مزار، خلال يومي 6 و7 سبتمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1686 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 441 حالة جراحة و416 حالة اطفال و254 باطنة، و120 نساء و88 اسنان و237 جلدية و184 حالة انف واذن، و146 قلب، الى جانب انه تم عمل 97 تحاليل مختلفة، وعمل 48 حالة موجات صوتية، وعمل 9 رسم قلب، وعمل 5 حالة أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 142 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 6 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 65 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 62 متردد.

المصرى اليوم

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