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بيان مشترك مصري تركي في ختام الجولة الثانية للمشاورات بين البلدين

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بيان مشترك مصري تركي في ختام الجولة الثانية للمشاورات بين البلدين بيان مشترك مصري تركي في ختام الجولة الثانية للمشاورات بين البلدين

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عُقدت الجولة الثانية من المشاورات بين الوفدين برئاسة السفير سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية تركيا، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير خارجية جمهورية العربية، وذلك في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021.

تناول الوفدان قضايا ثنائية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.

اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.

المصرى اليوم

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