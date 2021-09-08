قرار جمهوري جديد بشأن تعيينات النيابة الإدارية (التفاصيل والأسماء)

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صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار جمهوري رقم 371 لسنة 2021 بتعيين نائب لرئيس هيئة النيابة الإدارية من الوكلاء العامين الأول، وتعيين وكيل عام أول من الوكلاء العامين، وتعيين وكيل عام من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (أ).

ويشمل القرار تعيين رئيس للنيابة الإدارية من الفئة (أ) من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب)، وتعيين رئيسًا للنيابة الإدارية من الفئة (ب) من وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة، وتعيين وكيل للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة من وكلاء النيابة الإدارية، كما يشمل تعيين وكيل للنيابة الإدارية من مساعدي النيابة الإدارية.

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