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ارتفاع للحرارة في المدينة وفرصة للأمطار في 4 مناطق

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ارتفاع للحرارة في المدينة وفرصة للأمطار في 4 مناطق ارتفاع للحرارة في المدينة وفرصة للأمطار في 4 مناطق
سجلت المدينة المنورة ارتفاعا كبيرا في الحرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث وصلت نهار اليوم إلى 48 درجة مئوية كأعلى درجة مسجلة في المملكة في حين سجلت السودة أقل درجة بـ 23.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل ذلك طريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


الوطن السعودية

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