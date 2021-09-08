عدم تسجيل إصابات لكورونا بالمساجد منذ 4 أيام
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد...
افتتحت كلية علوم الحاسب والمعلومات، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، معمل التقنيات الحديثة التابع لمركز أبحاث الكلية، بهدف...
في إجراءات جديدة لشركات التأجير التمويلي للسيارات المنتهي بالتمليك، جرى منع إعطاء تفويض القيادة للمركبات من شخص غير المستأجر،...
السعودية .. انخفاض 8 مؤشرات للموارد الصحية
شهدت 8 مؤشرات الموارد الصحية لكل 10 آلاف نسمة انخفاضا في عام 2020 مقارنة مع مؤشرات عام 2019، في وقت سجلت مؤشرات أطباء الأسنان والقابلات...
تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يطلق الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس...
رفعت وزارة الحج والعمرة الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام إلى 70 ألف معتمر يوميا وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.وأكدت الوزارة...