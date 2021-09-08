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عدم تسجيل إصابات لكورونا بالمساجد منذ 4 أيام

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الرياض : ضبط شخص أطلق النار على عامل بمحطة وقود

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد...

f434eb4356.jpg الرياض : الوطن
596f83c367.jpg01 صفر 1443 هـ

جامعة الأميرة نورة تدشن معمل التقنيات الحديثة

افتتحت كلية علوم الحاسب والمعلومات، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، معمل التقنيات الحديثة التابع لمركز أبحاث الكلية، بهدف...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png01 صفر 1443 هـ

إجراء جديد يمنع التفويض لغير المستأجرين

في إجراءات جديدة لشركات التأجير التمويلي للسيارات المنتهي بالتمليك، جرى منع إعطاء تفويض القيادة للمركبات من شخص غير المستأجر،...

icon-byline.pngجدة : نجلاء الحربي
icon-clock.png01 صفر 1443 هـ

.. انخفاض 8 مؤشرات للموارد الصحية

شهدت 8 مؤشرات الموارد الصحية لكل 10 آلاف نسمة انخفاضا في عام 2020 مقارنة مع مؤشرات عام 2019، في وقت سجلت مؤشرات أطباء الأسنان والقابلات...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png01 صفر 1443 هـ

ولي العهد يرعى القمة العالمية للتقنية الطبية

تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يطلق الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png01 صفر 1443 هـ

رفع الطاقة الاستيعابية اليومية في الحرم المكي إلى 70 ألف

رفعت وزارة الحج والعمرة الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام إلى 70 ألف معتمر يوميا وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.وأكدت الوزارة...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png30 محرم 1443 هـ

الوطن السعودية

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