محافظ الغربية يفتتح مدرسة اللواء العزب ضمن مبادرة حياة كريمة بزفتي

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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، مدرسة اللواء العزب محمود سعد بقرية كفر ابري التابعة للوحدة المحلية بنهطاي مركز زفتي، وذلك عقب تطويرها ورفع كفاءتها وإنشاء مبنى جديد على مساحة ٢٥٨٥.٥ متر مربع، بقيمة ٦.٥ مليون جنية.

وخلال الافتتاح أوضح محافظ الغربية أن مشروعات حياة كريمة بمركز زفتي بدأت ترى النور وتظهر في شكلها النهائي وخاصة في قطاع التعليم حيث يأتي افتتاح مدرسة اليوم ضمن خطة المبادرة لإنشاء ١٠١ مدرسة ما بين إنشاء جديد، إحلال كلي، إحلال جزئي وتطوير ورفع كفاءة، مشيراً إلى أن تلك المدارس سيكون لها الدور البارز في تقليل الكثافة الطلابية داخل قرى مركز زفتي، بجانب تطوير عملية التعليم والتعلم، حيث يتم تجهيزها بأحداث الأجهزة والوسائل التعليمية.

وقال محافظ الغربية إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، ستعمل على تغير شكل القرى المصرية من خلال تمويل شامل لكافة القطاعات، حيث يتم تنفيذ ٦١٣ مشروع بتكلفة ٣ مليار جنيه في قطاعات الصرف الصحي، مياه الشرب، الصحة، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الاتصالات، الكهرباء، المجمعات البيطرية والزراعية، الطرق، الإسعاف، الاتصالات، الكهرباء، الكباري والري.

جاء ذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى.