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وزير التعليم العالي يرأس الاتحاد الرياضي للجامعات..تعرف على تفاصيل أول بطولة بالعاصمة الإدارية الجديدة

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وزير التعليم العالي يرأس الاتحاد الرياضي للجامعات..تعرف على تفاصيل أول بطولة بالعاصمة الإدارية الجديدة وزير التعليم العالي يرأس الاتحاد الرياضي للجامعات..تعرف على تفاصيل أول بطولة بالعاصمة الإدارية الجديدة

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عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد، وبحضور د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

في بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر للوزير على جهوده الكبيرة في دعم الاتحاد لأداء رسالته على الوجه الأكمل؛ وذلك بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية في 11 سبتمبر الجاري بمقر الاتحاد.

أحيط المجلس علمًا بقرارات المكتب التنفيذي للاتحاد، والتي شملت الموافقة على:

• المشاركة في أول بطولة للشركات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

• تنظيم دورة تدريبية للمدربين والحكام في كرة السرعة، بالتعاون مع المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة.

• اشتراك الوزارة في دوري الوزارات.

• اعتماد زيادة الميزانية التقديرية للدورة الحدودية للجامعات بجامعة العريش.

• خطة نشاط الاتحاد للعام الجامعي 2021/2022 لعدد (28) نشاطًا.

• قيام المركز الدولي لعلوم وفنون الرياضة التابع للاتحاد بتنظيم ثلاث دورات تدريبية في مجال الإعلام الرياضي.

• حضور الدورة الإفريقية للجامعات رقم (10) خلال الفترة من 6-10 يونيو 2020، لألعاب (الريشة الطائرة– الشطرنج – الكاراتية – السباحة – تنس الطاولة – التايكوندو – التنس – كرة السلة – كرة القدم – كرة اليد – الكرة الطائرة).

• اللقاء الرياضي الأول لكرة الشاطئ (كرة طائرة شاطئية طالبات – خماسي قدم طلبة – كرة سلة طلبة وطالبات) خلال الفترة 1-5 أكتوبر 2021 بجامعة قناة السويس.

المصرى اليوم

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