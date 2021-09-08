أخبار عاجلة

البرلمان العربي يدعم ليبيا -
الإفصاح عن ملفات الفساد في العراق -
سفير مصري جديد في إثيوبيا -
3 أعوام حبسا لمتجسس سويدي -
بيراميدز يخطف صفقة سوبر من الأهلي -
أكرم توفيق يشارك فى التدريبات الجماعية بالاهلي بواقى وجه -
تخريد 46 سيارة بالبحر الأحمر ضمن مباردة تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة -
الصين تدعو إلى إلغاء تجميد أموال أفغانستان في الخارج -
مسودة بيان حكومي لبناني: الحكومة ملتزمة بالمفاوضات مع صندوق النقد -
هآرتس تكشف تطورات البحث عن الأسيرين الفارين من «جلبوع» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مختار مختار : كيروش تنتظره مهمة صعبة .. وكنت ضد إقالة البدري

Print
مختار مختار : كيروش تنتظره مهمة صعبة .. وكنت ضد إقالة البدري مختار مختار : كيروش تنتظره مهمة صعبة .. وكنت ضد إقالة البدري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد مختار مختار، المدير الفني السابق لفريق الإنتاج الحربي، على أن البرتغالي كارلوس كيروش، تنتظره مهمة صعبة على رأس الجهاز الفني لمنتخب في الفترة المقبلة.

وأعلن مسؤولو اتحاد الكرة اليوم الأربعاء رسمياً عن تعيين كارلوس كيروش، مديراً فنياً لمنتخب مصر خلفاً لحسام البدري، بعد إقالة الأخير من تدريب منتخب الفراعنة.

وكان حسام البدري قد تمت إقالته من تدريب منتخب مصر، بعد التعادل مع الجابون 1-1، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022 في قطر.

وأوضح مختار مختار أنه ضد قرار إقالة حسام البدري، ومعتبراً أنه قرار خاطئ في هذا التوقيت.

وقال مختار مختار: أي مدرب أجنبي سيقود المصري في الفترة القادمة ستكون مهمته صعبة، لأنه لا توجد مباريات محلية والدوري لن يعود قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، في حين أنه في مطلع الشهر تنتظر منتخب مصر مباراتان حاسمتان أمام ليبيا في التصفيات القارية.

وأضاف مختار: نتيجة توقف المسابقة حالياً والظروف الحالية كنت مع تولي مدرب وطني مهمة منتخب مصر في هذا التوقيت، ونتمنى كل التوفيق لكارلوس كيروش في الفترة المقبلة، وأن يحقق آمال المصريين في الوصول لنهائيات كأس العالم 2022.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصري جديد في إثيوبيا

سفير مصري جديد في إثيوبيا

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«كيشو» لـ «المصري اليوم»: «قررت أرجع مصر بميدالية.. وكنت الأصغر سنًا في مجموعتي»

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

«بأسرع وقت ممكن».. مجلس الأمن يدعو مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق بشأن سد النهضة

تقديم موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

تقديم موعد مباراتي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر