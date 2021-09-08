مختار مختار : كيروش تنتظره مهمة صعبة .. وكنت ضد إقالة البدري

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أكد مختار مختار، المدير الفني السابق لفريق الإنتاج الحربي، على أن البرتغالي كارلوس كيروش، تنتظره مهمة صعبة على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.

وأعلن مسؤولو اتحاد الكرة اليوم الأربعاء رسمياً عن تعيين كارلوس كيروش، مديراً فنياً لمنتخب مصر خلفاً لحسام البدري، بعد إقالة الأخير من تدريب منتخب الفراعنة.

وكان حسام البدري قد تمت إقالته من تدريب منتخب مصر، بعد التعادل مع الجابون 1-1، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأوضح مختار مختار أنه ضد قرار إقالة حسام البدري، ومعتبراً أنه قرار خاطئ في هذا التوقيت.

وقال مختار مختار: أي مدرب أجنبي سيقود المنتخب المصري في الفترة القادمة ستكون مهمته صعبة، لأنه لا توجد مباريات محلية والدوري لن يعود قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، في حين أنه في مطلع الشهر تنتظر منتخب مصر مباراتان حاسمتان أمام ليبيا في التصفيات القارية.

وأضاف مختار: نتيجة توقف المسابقة حالياً والظروف الحالية كنت مع تولي مدرب وطني مهمة منتخب مصر في هذا التوقيت، ونتمنى كل التوفيق لكارلوس كيروش في الفترة المقبلة، وأن يحقق آمال المصريين في الوصول لنهائيات كأس العالم 2022.