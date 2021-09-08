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«البلدية والمحلية والتشريعية».. المغرب يجري انتخاباته العامة اليوم

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«البلدية والمحلية والتشريعية».. المغرب يجري انتخاباته العامة اليوم «البلدية والمحلية والتشريعية».. المغرب يجري انتخاباته العامة اليوم

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توجه الناخبون في المغرب، اليوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة يراهن حزب العدالة والتنمية على تصدرها للاستمرار في رئاسة التي يقودها منذ عشرة أعوام، وينافسه حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش.

ويختار الناخبون أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفاً)، وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة وهي «البلدية والمحلية والتشريعية» في يوم واحد.

وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع، سيتم الشروع في فرز الأصوات واحتسابها، على أن تُعلن النتائج الأولية في ساعات الليل الأخيرة.

وفي أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، يُنتظر أن يستقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وفقاً لصلاحياته المنظمة بنص الدستور، عُضواً من الحزب الحائز على المرتبة الأولى، وتعيينه رئيسا للحكومة مع تكليفه باقتراح أعضائها.

المصرى اليوم

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